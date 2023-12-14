Израиль готов к перемирию с ХАМАС на две недели

Израильское руководство готово к перемирию в секторе Газа сроком до двух недель. В течение гуманитарной паузы планируется осуществить обмен пленными.

Власти еврейского государства готовы к прекращению военной операции с палестинскими радикалами ХАМАС в секторе газа сроком на 14 дней в обмен на освобождение заложников. Об этом телеканалу Makan 33 сообщили источники в Иерусалиме.

В то же время собеседники телеканала отметили, что стороны еще далеки от каких-либо договоренностей.

Напомним, что сегодня тало известно, что руководство ХАМАС отклонило предложные израильского руководства по новой сделке по обмену, включающей освобождение палестинских заключенных, осужденных за убийство. Таким образом, ХАМАС пытается выйти на сделку на еще более выгодных для себя условиях.