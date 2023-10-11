Израиль получил американские боеприпасы

США наращивают военную помощь Израилю, самолетом доставлена партия боеприпасов.
"Первый самолет, загруженный американскими боеприпасами, приземлился в Израиле. <…> Боеприпасы предназначены для нанесения значительных ударов и подготовки к дополнительным сценариям"
– ЦАХАЛ
Воздушное судно, груженое американскими боеприпасами, прибыло минувшей ночью на авиабазу Неватим.
Также накануне американский атомный авианосец USS Gerald Ford прибыл в восточную часть Средиземного моря, проинформировал Пентагон.
Ранее во вторник президент США Джо Байден заявил о готовности Штатов перебросить на Ближний Восток дополнительные военные силы и планах запросить у Конгресса средства для экстренной военной помощи Израилю. После этого несколько членов палаты представителей США, республиканцы и демократы, представили проект закона, который выделит Израилю $2 млрд на "Железный купол".