Израиль получил американские боеприпасы

Опубликовано: 6:42, 11 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Израиль поступили боеприпасы от США для «значительных ударов». Кроме того на восток Средиземного моря прибыл американский авианосец. По словам Байдена, планируется переброска дополнительных сил для помощи израильским военным и финансовая помощь.

США наращивают военную помощь Израилю, самолетом доставлена партия боеприпасов.

"Первый самолет, загруженный американскими боеприпасами, приземлился в Израиле. <…> Боеприпасы предназначены для нанесения значительных ударов и подготовки к дополнительным сценариям"

– ЦАХАЛ

Воздушное судно, груженое американскими боеприпасами, прибыло минувшей ночью на авиабазу Неватим.

Также накануне американский атомный авианосец USS Gerald Ford прибыл в восточную часть Средиземного моря, проинформировал Пентагон.

Ранее во вторник президент США Джо Байден заявил о готовности Штатов перебросить на Ближний Восток дополнительные военные силы и планах запросить у Конгресса средства для экстренной военной помощи Израилю. После этого несколько членов палаты представителей США, республиканцы и демократы, представили проект закона, который выделит Израилю $2 млрд на "Железный купол".