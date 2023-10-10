Европа обвинила Израиль в нарушении международных прав

Опубликовано: 21:35, 10 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Жозеп Боррель заявил, что действия Израиля противоречат международному праву. Он добавил, что главы МИД ЕС против блокады Израилем сектора Газа.

Министры иностранных дел стран ЕС выступили против блокады сектора Газа, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

Он сообщил, что в ходе обсуждений на заседании по Ближнему Востоку в Омане министры призвали прекратить насилие, освободить заложников и выступили против блокады сектора Газа. Они также потребовали вернуть электричество, доступ к воде и пище и предоставить гуманитарный коридор.

Кроме того, Боррель отметил, что все главы МИД хотят продолжить сотрудничество с палестинской администрацией и намерены продолжать поддерживать палестинский народ.

Помимо этого, Боррель обвинил Израиль в нарушении международных прав. По его словам, страна имеет право защищаться, но ряд ее действий противоречат международным правам.