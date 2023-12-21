Израиль первым в мире будет продавать искусственную говядину

В скором времени в магазинах Израиля появится в продаже искусственное мясо говядины, выращенное в специальных резервуарах местной компании Aleph Pharms.

В первой стране в мире, в Израиле, одобрена массовая продажа культивированного мяса на основе говядины, разрешение на его производство получила израильская компания-разработчик в области пищевых технологий Aleph Farms Ltd., сообщило сегодня министерство здравоохранения Израиля.

"В рамках пилотной программы по изучению альтернативного белка, которая проводится в департаменте управления продовольственными рисками... Минздрава, впервые в мире был одобрен "новый пищевой" продукт, включающий в себя культивированные клетки, происходящие от крупного рогатого скота, также известный как искусственное (культивируемое) мясо. После прохождения всех проверок было дано разрешение на продажу продукта широкой публике в Израиле"

- Минздрав Израиля

Новый пищевой продукт прошел все необходимые проверки на предмет биологической безопасности и отсутствия вреда при его употреблении, добавили в Минздраве страны, отметив, что в мире продолжает расти спрос на белки и производство продуктов неживого происхождения, передает РИА Новости.

Технология, разработанная израильской компанией, позволяет выращивать мясную ткань из клеток, взятых из коровьих мышц, в специальных резервуарах, где созданы условия, при которых они питаются и размножаются без использования антибиотиков.

Продажа похожего "синтетического" мяса одобрена уже в некоторых странах, однако там оно выращивается из куриного, а не из говяжьего сырья.