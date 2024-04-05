Израиль нанес удар по базе "Хезболлы"

Армия Израиля сообщила, что атаковала крупное военное предприятие ливанского движения "Хезболла" в ответ на обстрелы территории страны сегодня ночью.

ЦАХАЛ совершил атаку по военной базе "Хезболлы" на северо-востоке Ливана, где находилось крупное предприятие по производству боеприпасов. Информация об этом была опубликована на официальной странице израильской армии.

Сообщается, что военные атаковали базу с помощью авиации.

По словам пресс-службы ЦАХАЛ, атака была ответом на ночной обстрел территории Израиля.

В сообщении также сказано, что со стороны Ливана движением "Хезболла" было выпущено порядка 40 ракет.