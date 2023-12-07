Израиль должен восстановить работу КПП на границе с Газой – Египет

Власти Египта призвали вернуть к работе КПП на границе с Газой. Это необходимо для доставки гуманитарной помощи.

Египетский МИД выразил серьезную обеспокоенность по поводу препятствий, создаваемых Израилем для доставки гуманитарной помощи в сектор Газа. В ведомстве отметили, что такое заявление свидетельствует о растущем давлении на Израиль со стороны региональных сил, включая Египет, в связи с кризисом в Газе.

"Египет требует, чтобы Израиль прекратил чинить препятствия на пути поставок помощи в Газу через сухопутные коридоры, и призывает его открыть все остальные КПП на границе с анклавом, чтобы ввезти туда как можно больше гуманитарных грузов и предотвратить дальнейшее ухудшение гуманитарной ситуации в секторе"

– МИД Египта

Открытие всех контрольно-пропускных пунктов на границе с Газой также может способствовать улучшению гуманитарной ситуации в регионе и смягчить гуманитарный кризис, который длится уже длительное время.