Из психдиспансера в Махачкале сбежал убийца двух человек

Убийца двух человек решил самовольно оставить медицинское учреждение психоневрологического профиля в Махачкале, в котором находился по решению суда. Побег произошел 8 ноября около 14:00.

Из психоневрологического диспансера в Махачкале сбежал мужчина, который совершил убийство своего отца и сотрудника полиции 10 лет назад, передает пресс-служба МВД республики.

Сообщается, что двойное убийство произошло в 2014 году в селе Яраг-Казмаляр Дагестана. Местный житель Назим Шихрагимов забрался в дом к своему соседу и отказывался покидать его. Когда к месту инцидента прибыл сотрудник полиции, Шихрагимов ударил его ножом в шею и грудь. Такая же участь постигла и отца преступника, который пытался помешать Шихрагимову. Также пострадал и другой родственник, пытавшийся задержать буйного мужчину.

Скрывшегося убийцу поймали и в 2015 году приговорили к принудительному медицинскому лечению.