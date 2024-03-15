Историческую кружевную Ротонду реконструировали в Краснодаре

В Городском Саду Краснодара заработал после реконструкции популярный среди туристов объект, практически визитная карточка города – "Казачья горка", рассказали в мэрии кубанской столицы.
В ведомстве уточнили, что в ходе работ были укреплены фундамент горки и подпорные стены, обновлены лестничные ступени, восстановлены пострадавшие от времени декоративные детали, а также облицовка фонтана и колонны.
Подрядчик также заново облицевал парапеты, смонтировал подсветку. На завершающем этапе была благоустроена территория вокруг памятника архитектуры.
В сообщении уточняется, что власти планируют реконструировать и другие достопримечательности в парке.
Ремонт Ротонды стартовал осенью.
Напомним, этот парк изначально создавался как войсковой сад. Он был разбит в 1848 году. Там, где сейчас находится ротонда, находился наблюдательный пункт со смотровой башней, из которой и обустроили ротонду.