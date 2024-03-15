Историческую кружевную Ротонду реконструировали в Краснодаре

Белоснежная Ротонда XIX века открылась после реконструкции в Краснодаре. О завершении восстановления "Казачьей горки" сообщила городская администрация, опубликовав и фото обновленного памятника.

В Городском Саду Краснодара заработал после реконструкции популярный среди туристов объект, практически визитная карточка города – "Казачья горка", рассказали в мэрии кубанской столицы.

В ведомстве уточнили, что в ходе работ были укреплены фундамент горки и подпорные стены, обновлены лестничные ступени, восстановлены пострадавшие от времени декоративные детали, а также облицовка фонтана и колонны.

© Фото: Администрация Краснодара

Подрядчик также заново облицевал парапеты, смонтировал подсветку. На завершающем этапе была благоустроена территория вокруг памятника архитектуры.

В сообщении уточняется, что власти планируют реконструировать и другие достопримечательности в парке.

© Фото: Администрация Краснодара

Ремонт Ротонды стартовал осенью.

Напомним, этот парк изначально создавался как войсковой сад. Он был разбит в 1848 году. Там, где сейчас находится ротонда, находился наблюдательный пункт со смотровой башней, из которой и обустроили ротонду.