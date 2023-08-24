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Источник в Турции сказал, когда начнут «реанимировать» зерновую сделку

Источник в Турции сказал, когда начнут «реанимировать» зерновую сделку
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
«Реанимация» зерновой сделки начнется после встреч главы МИД Турции в России и Украине. Визит запланирован на сентябрь.

Дипломатический источник в Турции назвал условия проведения переговоров стран-участниц черноморской зерновой инициативы.

По его словам, возможность возврата к переговоров зависит от результатов встреч главы МИД Турции Хакана Фидана в Росси и на Украине. Также должны состояться технические переговоры.

«Предшествовать встрече высокого уровня должны технические переговоры, и это во многом будет зависеть от предстоящих переговоров в Москве, а до этого в Киеве главы МИД Турции Фидана»

– собеседник ТАСС

Ранее турецкая газета Milliyet анонсировала визит Фидана в Москву. По данным источников издания, он состоится в сентябре.

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