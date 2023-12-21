Источник опроверг досрочную отставку Шарля Мишеля

Представитель Евросовета подробно прокомментировал ситуацию с желанием председателя органа Шарля Мишеля баллотироваться в Европарламент. По его словам, нет никакой необходимости в отставке политика.

Председатель Европейского совета продолжит занимать эту должность как минимум до выборов в Европарламент, которые состоятся 6-9 июня и участником которых Шарль Мишель решил стать, рассказал близкий ему источник в Евросовете.

Он пояснил, что политик намерен совмещать работу на нынешнем посту и избирательную кампанию. Если же Мишель получит мандат, то его место займет его преемник, имя которого по плану станет известно также в июне.

"Нет никаких законов, запрещающих совмещать исполнение обязанностей главы Европейского совета и готовиться к участию в выборах. Президент Мишель продолжит выполнять свои функции до выборов и покинет пост только в случае избрания"

– источник

Он добавил, что полномочия Мишеля закончатся 30 ноября. То есть при его победе на выборах его преемник просто займет пост немного раньше, чем предполагается сейчас.