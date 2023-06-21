Иран работает над нормализацией отношений Сирии и Турции

Опубликовано: 12:03, 21 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Делегации России, Сирии, Турции и Ирана провели переговоры. Стороны условились продолжить работу над дорожной картой по нормализации отношений Анкары и Дамаска.

Помощник главы МИД Ирана Али Асгар Хаджи сообщил о том, что делегации России, Сирии, Турции и Ирана провели переговоры, в ходе которых условились продолжить работу над дорожной картой по нормализации отношений Анкары и Дамаска.

"Была проведена подготовка к работе, мы провели обмен мнениями по этому вопросу. Естественно, мы не ожидали, что лишь за одно заседание нам удастся выйти на полноценный прогресс, однако важно, что работа началась. Договорились продолжить переговоры"

– Али Асгар Хаджи

Далее дипломат выразил надежду последующий конструктивный диалог между сторонами.

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