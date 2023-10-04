Иран проверил в деле новейший беспилотник Kaman-19

Опубликовано: 12:00, 4 окт 2023 (UTC+3 MSK)

В Иране в ходе крупных учений с использованием боевой и разведывательной беспилотной авиации проверили в действии новейшую разработку иранских инженеров – беспилотник Kaman-19.

В ходе масштабных учений с применением беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), которые прошли в Южном и Центральном регионах Ирана, был испытан новейший иранский БПЛА Kaman-19.

Он впервые применялся в составе боевой техники иранской армии. Конкретно предназначение БПЛА в сообщении не указывается, однако в ходе маневров он использовался как средство радиоэлектронной борьбы и показал отличные результаты: БПЛА успешно вел радиоэлектронную борьбу и подавление бортовых радиолокационных станций.

Новейшее оборудование, разработанное иранскими инженерами, уже позволило сделать армию самодостаточной, а разработки иранских ученых уже вышли на международный военный рынок, отмечается в сообщении.