Масштабные учения Ирана: в небо будут подняты беспилотники

Опубликовано: 14:07, 2 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Исламская республика проведет крупные учения с боевой и разведывательной беспилотной авиацией. Маневры планируется провести с использованием новейших разработок иранских инженеров.

Армия Ирана осуществит полномасштабные учения с применением беспилотников. Процесс охватит Южный и Центральный регион страны.

Отмечается, что иранскими инженерами было разработано новейшее оборудование, которое позволило сделать отечественную армию самодостаточной и выйти на международный военный рынок. Несколько стран уже изъявили желания приобрести иранские беспилотники.

Летом Иран представил новую модель беспилотника Shahed, которая способна находится в воздухе более 35 часов и преодолевать 7 тыс км за один полет.

Иран регулярно проводит крупные военные учения, которые направлены на улучшение своих навыков. В прошлом году армия Исламской республики осуществила военные маневры с применением бронетанковых войск, авиации и пехоты.