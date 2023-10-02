РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Масштабные учения Ирана: в небо будут подняты беспилотники

Дрон
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Исламская республика проведет крупные учения с боевой и разведывательной беспилотной авиацией. Маневры планируется провести с использованием новейших разработок иранских инженеров. 

Армия Ирана осуществит полномасштабные учения с применением беспилотников. Процесс охватит Южный и Центральный регион страны.

Отмечается, что иранскими инженерами было разработано новейшее оборудование, которое позволило сделать отечественную армию самодостаточной и выйти на международный военный рынок. Несколько стран уже изъявили желания приобрести иранские беспилотники.

Летом Иран представил новую модель беспилотника Shahed, которая способна находится в воздухе более 35 часов и преодолевать 7 тыс км за один полет.

Иран регулярно проводит крупные военные учения, которые направлены на улучшение своих навыков. В прошлом году армия Исламской республики осуществила военные маневры с применением бронетанковых войск, авиации и пехоты.

Иран облучил из лазера вертолет ВМС США в Персидском заливе

Иран облучил из лазера вертолет ВМС США в Персидском заливе

Читайте также
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Google News Google News
860 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Все новости

Видео

English version