Иран облучил из лазера вертолет ВМС США в Персидском заливе

Опубликовано: 23:50, 28 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: сайт Центрального командования вооруженных сил США

Военный вертолет США подвергся облучению лазера со стороны КСИР. Инцидент произошел в Персидском заливе.

Иранские военные наводили лазерный луч на вертолет Соединенных Штатов, пролетавший над Персидским заливом. Об этом информирует Центральное командование ВС США.

Инцидент произошел накануне, 27 сентября.

"Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции небезопасно и непрофессионально взаимодействовали с американским ударным вертолетом AH-1Z Viper 26-го экспедиционного батальона морской пехоты"

– командование ВС

Там отметили, что иранские корабли несколько раз облучили вертолет, выполнявший обычный полет над заливом. В результате инцидента никто не пострадал.