Иран облучил из лазера вертолет ВМС США в Персидском заливе

Военный вертолет США подвергся облучению лазера со стороны КСИР. Инцидент произошел в Персидском заливе.
Иранские военные наводили лазерный луч на вертолет Соединенных Штатов, пролетавший над Персидским заливом. Об этом информирует Центральное командование ВС США.
Инцидент произошел накануне, 27 сентября.
"Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции небезопасно и непрофессионально взаимодействовали с американским ударным вертолетом AH-1Z Viper 26-го экспедиционного батальона морской пехоты"
– командование ВС
Там отметили, что иранские корабли несколько раз облучили вертолет, выполнявший обычный полет над заливом. В результате инцидента никто не пострадал.