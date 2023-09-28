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Иран облучил из лазера вертолет ВМС США в Персидском заливе

Вертолет ВМС США
© Фото: сайт Центрального командования вооруженных сил США
Военный вертолет США подвергся облучению лазера со стороны КСИР. Инцидент произошел в Персидском заливе.

Иранские военные наводили лазерный луч на вертолет Соединенных Штатов, пролетавший над Персидским заливом. Об этом информирует Центральное командование ВС США.

Инцидент произошел накануне, 27 сентября.

"Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции небезопасно и непрофессионально взаимодействовали с американским ударным вертолетом AH-1Z Viper 26-го экспедиционного батальона морской пехоты"

– командование ВС

Там отметили, что иранские корабли несколько раз облучили вертолет, выполнявший обычный полет над заливом. В результате инцидента никто не пострадал.

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