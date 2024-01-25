Иран призвал США отказаться от языка угроз

В Тегеране призвали Вашингтон сосредоточиться на политическом решении конфликта на Ближнем Востоке. Ранее трое американских военных погибли после атаки на базу в Иордании.

Руководитель иранской дипломатии Хосейн Амир Абдоллахиян призвал американскую сторону отказаться от языка угроз.

Он также посоветовал Вашингтону сосредоточиться на политическом урегулировании конфликта на Ближнем Востоке.

Министр подчеркнул, что в случае каких-либо угроз со стороны США последует незамедлительная и решительная реакция из Тегерана.

Ранее американские Вооруженные силы заявили о гибели троих военных США в результате атаки беспилотника на американскую базу в Иордании, еще 34 солдата получили ранения.

В Вашингтоне утверждают, что за нападением на базу стоит Тегеран. СМИ уже заявили, что власти США готовят операцию против Ирана.