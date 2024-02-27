Иран предупредил Армению

Тегеран недвусмысленно намекнул Еревану на недопустимость поиска гарантий безопасности у внерегиональных стран. Соответствующее заявление сделал иранский министр обороны на встрече с армянским коллегой.

Безопасность в регионе должна обеспечиваться исключительно усилиями региональных же игроков, заявил глава Минобороны ИРИ Мохаммад Реза Аштиани в ходе переговоров с армянским министром Суреном Папикяном.

Он предупредил, что попытки найти безопасность вне региона приведут к прямо противоположному результату.

Аштиани указал на необходимость формирования архитектуры безопасности только в пределах региона, который в противном случае рискует стать полем для конфликта сверхдержав, из чего вытекает множество негативных последствий.

В то же время, подчеркнул иранский министр, прямые контакты соседних стран заложат базу для прогресса и развития всего Кавказа.