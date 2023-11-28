Иран предложил Палестине самой определиться с будущим на референдуме

Глава МИД Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан выступил с неожиданным предложением по урегулированию палестино-израильского конфликта: речь идет о референдуме по самоопределению судьбы государства.

Затянувшийся очередной виток противостояния Израиля и Палестины вызывает серьезное беспокойство у мирового сообщества, и Тегеран предлагает простое решение - референдум по самоопределению, который нужно провести среди потомков коренных жителей этих территорий, заявил на Дохийском дискуссионном форуме глава МИД Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиян.

"Единственное, что объединяет Иран и Израиль - то, что они оба не верят в решение о создании двух государств. Поэтому необходимо провести референдум по самоопределению этой территории с участием коренных жителей Палестины до 1948 года и их потомков, мусульман, христиан и иудеев, чтобы они определили собственное будущее"

- Хоссейн Амир Абдоллахиян

Ранее "Вестник Кавказа" писал о том, что глава ООН Антониу Гуттериш призвал стороны конфликта к прекращению огня, отметив, что в дальнейшем власть в Газе должна перейти к палестинскому руководству, а Израиль и палестинские радикалы ХАМАС должны немедленно прекратить противостояние из гуманитарных соображений.