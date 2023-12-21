Иран отрекся от хуситов

Иран не отдает никаких приказов силам сопротивления в регионе, сообщил глава МИД страны. По его словам, они действуют автономно
Силы сопротивления на Ближнем Востоке действуют автономно от Ирана. Такое заявление сделал в понедельник глава МИД ИРИ.
"Силы сопротивления в регионе, включая Йемен, действуют независимо и в рамках своих интересов, и Исламская Республика Иран не отдает им приказов"
– Хосейн Амир Абдоллахиян
По его словам, Сирия и Ирак были бы сейчас совершенно другими странами, если бы в них не были созданы силы для борьбы с ИГИЛ (запрещена в РФ) и терроризмом.
Кроме того, он добавил, что в этом случае вышел бы за пределы своих нынешних границ Израиль.
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