Иран отрекся от хуситов

Иран не отдает никаких приказов силам сопротивления в регионе, сообщил глава МИД страны. По его словам, они действуют автономно

Силы сопротивления на Ближнем Востоке действуют автономно от Ирана. Такое заявление сделал в понедельник глава МИД ИРИ.

"Силы сопротивления в регионе, включая Йемен, действуют независимо и в рамках своих интересов, и Исламская Республика Иран не отдает им приказов"

– Хосейн Амир Абдоллахиян

По его словам, Сирия и Ирак были бы сейчас совершенно другими странами, если бы в них не были созданы силы для борьбы с ИГИЛ (запрещена в РФ) и терроризмом.

Кроме того, он добавил, что в этом случае вышел бы за пределы своих нынешних границ Израиль.