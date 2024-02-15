Вестник Кавказа

Иран обвинил Израиль в атаке на газопровод

Иран обвинил Израиль в атаке на газопровод
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Иране прозвучали обвинения в адрес израильской стороны в подрыве газопровода 14 февраля. Кроме того, есть версии, что за взрывом на химзаводе в Тегеране также стоят израильские военные.

Глава иранского нефтяного ведомства обвинил израильские власти в атаке на газопровод. Напомним, что диверсия была совершена 14 февраля. Отметим, что также иранская сторона обвиняет Израиль во взрыве на химзаводе в Тегеране.

«В результате израильского заговора были повреждены лишь несколько ответвлений газопровода … цели диверсии достичь не удалось»

– Джавад Оуджи

По словам министра, Израиль преследовал цель нанести ущерб энергоинфраструктуре Ирана. Кроме того, по данному газопроводу осуществляется подача газа к нескольким крупным населенным пунктам.

В свою очередь израильская сторона данные обвинения никак не комментируют.

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