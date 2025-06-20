Вестник Кавказа

Иран назвал консультации с "евротройкой" диалогом, а не переговорами

Иран назвал консультации с "евротройкой" диалогом, а не переговорами
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Глава МИД Ирана Аракчи считает консультации с "евротройкой" диалогом, а не переговорами, так как, по его словам, переговоры ведутся для достижения какого-либо соглашения.

Европа не считается ключевым игроком, имеющим решающее влияние на вопросы ядерной программы Ирана, заявил глава МИД ИРИ Аббас Аракчи.

Он подчеркнул, что роль европейских партнеров "ограничивается диалогом". При этом министр назвал недавнюю встречу Ирана и "евротройки" в Женеве полезной "с точки зрения информирования европейцев" о позиции Тегерана.

"Эти переговоры, хотя и не решили проблему полностью, способствовали укреплению взаимопонимания между двумя сторонами. По этой причине участники заявили о своей готовности продолжать эти диалоги"

- Аббас Аракчи

Он также добавил, что консультации с "евротройкой" – диалог, а не переговоры. По его словам, переговоры ведутся с целью заключить какое-либо соглашение, представители Европы не могут сделать это. Соглашение, которого добивается Иран, должно включать отмену санкций, а это выше возможностей Европы.

Напомним, что последняя встреча Ирана и "евротройки" (Франции, Германии и Великобритании) прошла в Женеве 20 июня.

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