Иран и "евротройка" договорились о продолжении переговоров

В Женеве завершилась встреча МИД Ирана и представителей "евротройки" – Франции, Великобритании и Германии. Стороны договорились продолжить переговоры.

Иран и "евротройка" (Франция, Великобритания, Германия) договорились в Женеве продолжать переговоры, заявила глава дипслужбы ЕС Кая Каллас. Ее слова передало агентство Reuters.

Он подчеркнула, что в ходе переговоров обсуждался более широкий круг вопросов, чем иранская ядерная программа.

"Мы договорились продолжать переговоры, очень важно сохранять переговорный процесс открытым. Мы обсуждали не только ядерную проблему"

- Кая Каллас

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи, в свою очередь, выступил с заявлением, что Тегеран не намерен вести переговоры "ни с одной из сторон", пока продолжаются атаки Израиля, тем не менее он готов продолжить консультации с "евротройкой" и провести еще одну встречу в ближайшем будущем.

Напомним, что накануне встречи Аракчи заявил, что переговоры были инициированы представителями стран "евротройки".