Сквозь грохот ракет. Возможен ли мир после Женевы?

За дымом ударов баллистических ракет и рокотом истребителей и дронов-камикадзе в ирано-израильской битве все же проглядывают лучи дипломатии.

С самого начала ирано-израильского военного конфликта политики и дипломаты предпринимают попытки вернуть вопрос иранской ядерной проблемы в мирное русло. Уже 13 июня президент США Дональд Трамп во время разговора с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани подтвердил "готовность Вашингтона участвовать в усилиях по урегулированию кризиса с целью сохранения безопасности и стабильности в регионе".

Динамика мира и войны

14 июня Трамп поговорил с президентом России Владимиром Путиным, до этого российский лидер созвонился с президентом ИРИ Масудом Пезешкианом и израильским премьером Биньямином Нетаньяху - в тех разговорах российский лидер осудил силовые акции Израиля и призвал к мирному урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы.

Дипломатией, пускай и не публично, занялись сами иранцы. 15 июня Исламская Республика, как передавал The Jerusalem Post, через Оман и Катар обратилась за посредничеством Соединенных Штатов в попытке остановить удары Израиля и "возобновить пере‌‌‌‌говоры по ядерной сделке". То есть Тегеран был готов продолжить диалог с Вашингтоном, который велся с 12 апреля в Омане и Италии.

На следующий день дипломатический настрой Ирана ослаб, так как ЦАХАЛ перешла к более разрушительным ударам по ядерным объектам, военным и гражданским зданиям. Пострадало и одно из зданий МИД Ирана. После этого иранские дипломаты передали, что не будут вести диалог с Вашингтоном, пока Израиль не прекратит бомбить иранскую территорию.

Когда 17 июня Трамп выдвинул Ирану ультиматум, а все мировые СМИ ожидали начала американского вмешательства в конфликт на стороне Израиля, шансы на мир и дипломатию стали еще ниже. Президент США потребовал от Ирана "безоговорочную капитуляцию" и отметил, что "сейчас мы не собираемся уничтожать" иранского лидера, аятоллу Али Хаменеи. Уточнение "сейчас" звучало больше как угроза, чем как прагматизм.

На следующий день сквозь дым войны свет мира очень тонко, но снова начал проглядываться. Трамп заявил, что еще не принял окончательного решения по атаке на Иран, поскольку США все же не хотят развязывать войну на Ближнем Востоке. Тут же активизировались европейцы. Reuters сообщил, что Великобритания, Франция и ФРГ хотят провести переговоры с Арагчи 20 июня, и эта инициатива согласована с Вашингтоном. Более того, о готовности к прямым переговорам во время созвона с главой МИД Италии Антонио Таяни заявил госсекретарь Марко Рубио.

В Иране несколько часов открещивались от планов вести переговоры в Швейцарии, но непосредственно перед встречей МИД Ирана подтвердил переговоры в Женеве 20 июня. "Планируется участие в совместной встрече с тремя европейскими странами и главой внешнеполитического ведомства Европейского союза по их просьбе с целью обсуждения ядерной проблемы и последних событий в регионе после военной агрессии сионистского режима против Ирана", – заявил представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи.

В мировых СМИ отмечают, что сегодняшние переговоры - это последний шанс на мир. Так это или нет, посмотрим. На дипломатический сценарий, по крайней мере, работают ряд факторов, которые будут лишь усиливаться.

Три фактора мира

Во-первых, помимо готовности самого Ирана к диалогу (этого было бы недостаточно и оно было бы воспринято как "белый флаг"), есть понимание пределов возможностей Израиля. Несмотря на мощные удары по врагу, Израиль тоже несет потери, боеприпасы кончаются, а "Железный купол" и другие системы ПВО не проявили себя безупречными средствами обороны. Без вмешательства США война станет затяжной и бессмысленной тратой сил, ресурсов и политического престижа.

Во-вторых, в Соединенных Штатах Америки нет определенности о начале войны. Трамп может не обращать внимания на доклады Тулси Габбард и ЦРУ о том, что у Ирана нет планов создать ядерную бомбу и нападение на Тегеран не станет для американских войск легкой прогулкой, но эта информация до него дошла. Последние колебания Трампа и намеки на переговоры связаны с опасениями 47-го президента повторить ошибку Джорджа Буша-младшего, начавшего провальную военную кампанию в Ираке, только в большем масштабе. Угрозы КСИР разрушить Израиль, ударить по базам США в Персидском заливе и перекрыть Ормузский пролив тоже могут быть сдерживающим механизмом для Трампа.

В-третьих, свой эффект может дать международное давление. Франция нарушает консенсус в "Большой семерке", и Эмманюэль Макрон отговаривает коллег от опасного решения ударить по Ирану. Со своей стороны, президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин консолидированно поддержали Иран и потребовали мирного урегулирования. Турция координирует свои действия с Пакистаном, Ираном, странами ЛАГ и Россией и пытается внести свой вклад в остановку боев. Реджеп Тайип Эрдоган сегодня созвонился с канцлером ФРГ и предупредил его, что удары Израиля по Ирану могут нанести урон региону и Европе в плане миграции и вероятности утечек ядерных материалов.

Непрямые поставки ракет из КНР в Иран через Пакистан дают козыри Ирану. Монархии Персидского залива и Лига арабский государств заняли более категоричную позицию, назвав нападение Израиля на Иран агрессией против международного права и угрозой всему миру.

В сухом остатке, способность Ирана держать удар Израиля, международное давление на Тель-Авив и поддержка Тегерана в свете потенциального вмешательства США создают предпосылки мира и условия для переговоров между Европой и Ираном в Женеве, а потенциально и между США и ИРИ. Понятно, что Трамп будет выдвигать жесткие условия в случае начала переговоров с Тегераном. Это может быть отказ не только от создания ядерного оружия, но и от мирной ядерной программы, и от ракетной программы. В связи с этим мирный диалог может рухнуть еще раз, но в нынешних напряженных условиях сам факт хотя бы одной встречи в Риме или Манаме уже выглядел бы как триумф дипломатии и шаг к миру.