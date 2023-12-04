Иран и Россия наращивают грузовой транзит

Несмотря на санкции, транспортные компании России и Ирана наращивают грузовой транзит – он вырос на 30%, а время грузов в пути сократилось более чем вдвое.

В ходе визита в Россию президента Ирана Эбрахима Раиси прошли переговоры с представителями российских транспортных компаний, направленные на оптимизацию грузоперевозок между двумя странами, рассказал министр дорог и городского развития Ирана Мехрдад Базр-Паш.

Представители транспортных ведомств России и Ирана обсудили транзитные соглашения, Международный транспортный коридор Север-Юг, железнодорожный проект Решт-Астара, а также вопросы, связанные с авиацией и морским транспортом, передает Trend.

При этом стороны отметили значительный, на 30%, рост транзита через Иран, сокращение времени грузов в пути с 49 до 20 дней и увеличение транзита из России в иранский порт Бандар-Аббас.

Совместный комитет России и Ирана принял решение проверить транзитные узлы на маршруте для дополнительного сокращения времени доставки грузов, добавил иранский министр.