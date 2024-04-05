Вестник Кавказа

Иран готов ответить США в случае поддержки Израиля

Иран готов ответить США в случае поддержки Израиля
© Фото: IRNA
Вооруженные силы Ирана примут соответствующие меры, если власти США будут сотрудничать с Израилем. Тегеран нанесет удар по американским позициям, если Вашингтон будет содействовать во время ответного удара Тель-Авива.

Глава генштаба ВС Исламской Республики Иран Мохаммад Багери рассказал, что армия страны атакует базы США в случае поддержки Израиля во время ответного удара по Ирану. Такое заявление он сделал в эфире иранского телеканала.

Он отметил, что ИРИ передала соответствующее сообщение властям США через представительство Швейцарии.

"Мы передали Америке сообщение через посольство Швейцарии о том, что американские базы станут военной целью, если они будут использоваться в ходе будущих агрессивных действий. Мы будем рассматривать это как агрессию и поступим соответствующим образом"

- Мохаммад Багери

 

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