Иран готов отменить визы с Россией

Опубликовано: 10:00, 16 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В скором времени Иран может полностью отметить визы с Россией, и первым шагом к этому стала реализация соглашения о безвизовых групповых туристических поездках, рассказал в интервью газете "Известия" посол Тегерана в Москве Казем Джалали.

Иран готов пойти на полную отмену виз с Россией, ожидаются соответствующие решения иранских властей для этого, заявил в интервью газете "Известия" посол Ирана в Москве Казем Джалали.

Иран и Россия сейчас находятся "в самом начале пути" реализации соглашения о безвизовых групповых туристических поездках.

"Что касается полной отмены виз между нашими странами, я бы хотел отметить, что в ИРИ полностью готовы к этому шагу… чтобы граждане наших государств могли свободно ездить друг к другу. Естественно, мы ждем соответствующих решений от наших должностных лиц, после чего эти меры будут утверждены и переведены в практическую плоскость"

- Казем Джалали

В Иране зимой можно прекрасно отдохнуть на южном побережье Персидского залива –в это время года там очень тепло, также в этой части страны есть множество островов - Киш, Кешм, порты Чабехар, города Бендер-Аббас, Бушер, провинции Хузестан, Ахваз и многие другие. Будет интересна россиянам и центральная часть Ирана – здесь в основном пустыни, и это будет прекрасной сменой обстановки средней полосы России с ее лесами, зеленью, озерами, реками. Помимо того, в Иране много заповедников, в которых есть редкие представители флоры и фауны, - поведал иранский посол.

Напомним, с 1 августа между Ираном и Россией заработали безвизовые групповые туристические поездки, теперь граждане двух стран могут посещать другую страну без виз с туристическими целями в составе групп до 50 человек на срок не более 15 дней.