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Ближний Восток – регион с богатейшей историей и множеством самых ранних исторических памятников. Здесь можно увидеть и крупнейшие из когда-либо построенных римских храмов, и сооружения, возведенные до нашей эры, предназначение которых до сих пор остается загадкой для ученых.

Чога Занбиль (Дур-Унташ), Иран

Зиккурат (ступенчатый храм в форме символической месопотамской священной горы) Чога Занбиль расположен на территории современного Ирана. В древние времена он находился в месопотамском царстве Элам. Сооружение воздвигли в период правления царя Унташ-Напириша. По тем временам размеры зиккурата были колоссальными. Он считается наиболее хорошо сохранившимся зиккуратом на сегодняшний день.

Крак-де-Шевалье, Сирия

Крак-де-Шевалье в Сирии – замок времен крестоносцев на Ближнем Востоке. Недалеко от замка расположен сирийский Хомс, а восточнее – ливанский Триполи. Крак-де-Шевалье служил крепостью госпитальеров, самым большим оборонительным сооружением крестоносцев. Крепость долгое время считалась неприступной. В XIII веке ее увидел король Англии и был так поражен красотой сооружения, что впоследствии здание послужило образцом для некоторых замков в Англии и Уэльсе.

Замок внесен в список объектов ЮНЕСКО.

Гёбекли-Тепе, Турция

Гёбекли-Тепе - самый древним мегалитический комплекс в мире. Его возраст около 13 тысяч лет. Это загадочное место расположено на юго-востоке Турции. Ученые до сих пор спорят об истинном предназначении комплекса, а также о том, как именно велось его строительство. По подсчетам исследователей, для перемещения некоторых из обнаруженных камней, сохранившихся на сегодняшний день, могло потребоваться от 400 до 600 человек. Вопросы также вызывает судьба этого сооружения. Исследователи не могут точно сказать, почему он не был просто заброшен, а был именно засыпан землей.

Фото: Göbekli Tepe Project

Абу-Симбел, Египет

Абу-Симбиль (еще один вариант названия) - одна из самых знаменитых достопримечательностей времен Древнего Египта. Абу-Симбел представляет собой скалу, в которой в XIII веке до нашей эры было высечено несколько храмов. Один из них возвели в честь фараона Рамсеса II, а другой - в честь его жены. У входа в сооружение посетителей встречают гигантские статуи божеств и, фараона, а также скульптуры, изображающие членов его семьи. В XX веке древнейший памятник был перенесен на другое место, так как ему грозило затопление. Это была одна из самых крупных инженерно-археологических операций в мире.

Баальбек, Ливан

Самые большие римские храмы находятся не в Риме и даже не в Италии. Самые большие религиозные сооружения, возведенные римлянами, располагаются в ливанском городе Баальбек. В древние времена он был крупнейшим религиозным центром. Некоторые из построек достаточно хорошо сохранились, что делает город привлекательным для любителей старины. Здесь туристы могут увидеть не только самые большие храмы древних римлян, но и гигантские монолиты. Ученые до сих пор не могут понять, как они могли быть перевезены и установлены на высоте порядка 7 метров без современной техники.