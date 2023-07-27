Инвесторы заинтересовались Ставропольем

Опубликовано: 15:05, 27 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Власти Ставрополья намерены существенно нарастить приток инвестиций в регион. За первое полугодие удалось увеличить приток средств на 10% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

Ставропольское руководство запланировало в текущем году привлечь в регион инвестиции на сумму до 300 млрд рублей.

Стало известно, что за первые шесть месяцев 2023 года было привлечено на 10%, в сравнении с аналогичным периодом 2022 года. Общая сумма составила 116 млрд рублей.

"По итогам первого полугодия инвестиции в край составили 116 млрд рублей с 10% ростом к уровню прошлого года. К концу года ожидаем рост до 300 млрд. Только на нашем контроле находятся 65 инвестиционных проектов, которые будут давать порядка 75 млрд рублей в этом году"

– пресс-служба губернатора

По словам заместителя Минэкономразвития региона Антона Доронина, только на полях ПМЭФ было подписано восемь соглашений в разных сферах.

"В достижении планки в 300 млрд нам будет помогать, в частности, внедрение регионального инвестиционного стандарта и взаимодействие с агентством стратегических инициатив"

– замминистра Антон Доронин

По итогам этого периода инвестиции в регион составили 116 млрд рублей.