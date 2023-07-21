На Ставрополье приступили к масштабной модернизации мостов 

Опубликовано: 12:57, 21 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

На Ставрополье стартовала масштабная реконструкция мостов. Средства на обновление инфраструктурных объектов взяты из дорожного фонда.

В Ставропольском крае к началу 2024 года планируется выполнить ремонт пяти мостов. Об этом говорится в Telegram-каналы главы региона.

"С этого года занялись муниципальными мостами - большинство из них постройки прошлого века, их нужно модернизировать. Всего в этом году приводим в порядок пять мостов"

– Владимир Владимиров

Он подчеркнул, что модернизация ведется за счет средств, взятых из дорожного фонда. По словам главы края, к настоящему времени уже завершены работы на объекте в Новоселицком округе, проходящего через реку Томузловка.

Он также поведал, что в августе будет готов мост в Кочубеевском округе, рядом с хутором Сотникова.

"Осталось провести работы в Арзгире через балку Козинская, в Буденновском округе через реку Кума на подъезде к хутору Горному. И еще один мост в Новоселицком округе, через реку Калиновка в селе Падинском"

– глава Ставрополья