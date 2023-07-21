На Ставрополье приступили к масштабной модернизации мостов 

В Ставропольском крае к началу 2024 года планируется выполнить ремонт пяти мостов. Об этом говорится в Telegram-каналы главы региона.
"С этого года занялись муниципальными мостами - большинство из них постройки прошлого века, их нужно модернизировать. Всего в этом году приводим в порядок пять мостов"
– Владимир Владимиров
Он подчеркнул, что модернизация ведется за счет средств, взятых из дорожного фонда. По словам главы края, к настоящему времени уже завершены работы на объекте в Новоселицком округе, проходящего через реку Томузловка.
Он также поведал, что в августе будет готов мост в Кочубеевском округе, рядом с хутором Сотникова.
"Осталось провести работы в Арзгире через балку Козинская, в Буденновском округе через реку Кума на подъезде к хутору Горному. И еще один мост в Новоселицком округе, через реку Калиновка в селе Падинском"
– глава Ставрополья