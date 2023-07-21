РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

На Ставрополье приступили к масштабной модернизации мостов 

На Ставрополье приступили к масштабной модернизации мостов 
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
На Ставрополье стартовала масштабная реконструкция мостов. Средства на обновление инфраструктурных объектов взяты из дорожного фонда. 

В Ставропольском крае к началу 2024 года планируется выполнить ремонт пяти мостов. Об этом говорится в Telegram-каналы главы региона. 

"С этого года занялись муниципальными мостами - большинство из них постройки прошлого века, их нужно модернизировать. Всего в этом году приводим в порядок пять мостов"

– Владимир Владимиров 

Он подчеркнул, что модернизация ведется за счет средств, взятых из дорожного фонда. По словам главы края, к настоящему времени уже завершены работы на объекте в Новоселицком округе, проходящего через реку Томузловка. 

Он также поведал, что в августе будет готов мост в Кочубеевском округе, рядом с хутором Сотникова. 

"Осталось провести работы в Арзгире через балку Козинская, в Буденновском округе через реку Кума на подъезде к хутору Горному. И еще один мост в Новоселицком округе, через реку Калиновка в селе Падинском"

– глава Ставрополья

Кисловодск начали принудительно охлаждать

Кисловодск начали принудительно охлаждать

Читайте также
Читайте нас в Дзен Новости Google News
1065 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Власти Армении и лидеры армянского населения, проживающего в Ханкенди, выступают против перевозки грузов по дороге Агдам-Ханкенди, предложенной Азербайджаном. Есть все основания полагать, что их цель - создание искусственной блокады на части территории Азербайджана, признанной международным правом

Все новости

Видео

English version