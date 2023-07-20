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Кисловодск начали принудительно охлаждать

Поливомоечная машина
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В Кисловодске начался сезон аэрации воздуха. Это позволит понизить температуру и сохранить асфальт.

Жара в Кисловодске не сдает позиций в ближайшие дни синоптики обещают до плюс 30 градусов. Для охлаждения асфальта и воздуха коммунальщики начали аэрацию воздуха.  Об этом сообщил глава города Евгений Моисеев.

Также он сообщил о том, что ночью Курортный бульвар был промыт специальным шампунем.

Что такое аэрация воздуха?

При аэрации водители поливомоечных машин направляют струи воды не вниз, как при уборке дороги, а вверх. Так охлаждается не только асфальтовое полотно, но и воздух. Аэрация воздуха помогает не только снизить температуру, но спасти асфальт от деформации.

Что посмотреть в Кисловодске за один день самостоятельно

Что посмотреть в Кисловодске за один день самостоятельно

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