Инвесторы за полгода забрали из европейских фондов $27 млрд

Отток средств из еврофондов за первые шесть месяцев 2023 года составил $27 млрд. За последнюю неделю инвесторы забрали свыше $4,5 млрд.
С начала 2023 года отток средств из европейских фондов составил $27 млрд. Об этом пишет агентство Bloomberg.
Там отметили, что за последнюю неделю инвесторы забрали из еврофондов $4,6 млрд. Отток средств продолжается уже 16 недель.
По данным агентства, вывод средств связан с тем, что инвесторы переводят деньги в США на фоне растущего интереса к акциям и бумагам mega cap компаний – фирм, чья капитализация составляет больше двух сотен миллиардов долларов.