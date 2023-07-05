Инвесторы за полгода забрали из европейских фондов $27 млрд

Опубликовано: 13:57, 5 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Отток средств из еврофондов за первые шесть месяцев 2023 года составил $27 млрд. За последнюю неделю инвесторы забрали свыше $4,5 млрд.

С начала 2023 года отток средств из европейских фондов составил $27 млрд. Об этом пишет агентство Bloomberg.

Там отметили, что за последнюю неделю инвесторы забрали из еврофондов $4,6 млрд. Отток средств продолжается уже 16 недель.

По данным агентства, вывод средств связан с тем, что инвесторы переводят деньги в США на фоне растущего интереса к акциям и бумагам mega cap компаний – фирм, чья капитализация составляет больше двух сотен миллиардов долларов.