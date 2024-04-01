Интернет-террористы угрожали школе в Каспийске

Анонимные угрозы террористов в мессенджере привели к переносу проверочных работ в школах Каспийска. Учреждения работают в пропускном режиме, но школьники самовольно ушли на каникулы.

В Каспийске интернет-террористы угрожали в социальных сетях нападением на местные школы, из-за чего были перенесены проверочные работы.

После того, как фейковые посты распространились по интернету, многие родители перестали отпускать своих детей в школы и детсады, пишет издание Mash Gor.

В городских школах из-за анонимных угроз были перенесены всероссийские проверочные работы, которые планировалось провести 3 и 4 апреля. Причина – низкая посещаемость.

Сейчас образовательные учреждения Каспийска работают в пропускном режиме, однако некоторые дети самовольно ушли на каникулы. Власти города призвали горожан не вестись на провокации. Интернет-террористов объявили в розыск.