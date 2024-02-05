Ингушетии и Чечне пообещали мокрый снег

Синоптики спрогнозировали, что утром в понедельник на Ингушетию и Чечню обрушатся сильнее снегопады.
«19-20 февраля и в ночь на 21 февраля местами небольшие и умеренные осадки в виде дождя, мокрого снега и снега; ночью и утром 20 февраля в Ингушетии и Чеченской Республике отдельные сильные осадки»
– yugmeteо
Также синоптики не исключили налипание мокрого снега на проводах и деревьях, а также гололедицу.
Кроме того, прогнозируете сильный ветер до 12 м/с.
Столбики термометров днем будет подниматься до +4 градусов, а в отдельных районах до + 6 градусов. В горных районах несколько прохладнее.
«В горных районах температура воздуха ночью 0…-5°, в высокогорье до -10°; днём -4…1°»
– yugmeteо
Также синоптики предупредили о том, что в горах КЧР. КБР, Северной Осетии и Дагестана в понедельник продолжает действовать предупреждение о лавиноопасности.