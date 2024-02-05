Ингушетии и Чечне пообещали мокрый снег

Неделя начнется для Чечни и Ингушетии с сильных снегопадов. Об этом проинформировали местные синоптики, отметив, что в горах КЧР. КБР, Северной Осетии и Дагестана лавиноопасно.

Синоптики спрогнозировали, что утром в понедельник на Ингушетию и Чечню обрушатся сильнее снегопады.

«19-20 февраля и в ночь на 21 февраля местами небольшие и умеренные осадки в виде дождя, мокрого снега и снега; ночью и утром 20 февраля в Ингушетии и Чеченской Республике отдельные сильные осадки»

– yugmeteо

Также синоптики не исключили налипание мокрого снега на проводах и деревьях, а также гололедицу.

Кроме того, прогнозируете сильный ветер до 12 м/с.

Столбики термометров днем будет подниматься до +4 градусов, а в отдельных районах до + 6 градусов. В горных районах несколько прохладнее.

«В горных районах температура воздуха ночью 0…-5°, в высокогорье до -10°; днём -4…1°»

– yugmeteо

Также синоптики предупредили о том, что в горах КЧР. КБР, Северной Осетии и Дагестана в понедельник продолжает действовать предупреждение о лавиноопасности.