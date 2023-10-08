Ильхам Алиев назвал виновника возможного нового противостояния в регионе

Опубликовано: 10:34, 8 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Если в регионе произойдет новое противостояние, то виновной в этом будет именно Франция, - заявил в телефонном разговоре с председателем Совета Евросоюза Шарлем Мишелем президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Если в регионе произойдет какое-либо новое противостояние, то виновной в этом будет именно Франция, - сообщил накануне в ходе телефонного разговора с председателем Совета Евросоюза Шарлем Мишелем президент Азербайджана Ильхам Алиев.

"Поставки Армении оружия со стороны Франции служат не миру, а новому противостоянию. Если в регионе Южного Кавказа возникнут какие-либо новые конфликты, то именно Франция будет виновником этого"

- Ильхам Алиев

Включение Азербайджана без его участия в четырехстороннее заявление в Гранаде – это неверный подход, заявил Ильхам Алиев, отметив, что Азербайджан не принял участия во встрече в Гранаде из-за известной позиции Франции. Глава государства особо подчеркнул, что передача Францией вооружения Армении является подходом, служащим не миру, а новому противостоянию.

Антитеррористическая операция в Карабахе: цели и причины

Локальная антитеррористическая операция ВС Азербайджана проводилась для восстановления конституционного строя на всей территории Карабахского экономического района. Удары высокоточным оружием наносились только по военным объектам ВС Армении и армянских НВФ; гражданская инфраструктура и мирное население не являлись целями в ходе операции.

Антитеррористическая операция позволила реализовать положения Трехстороннего заявления от 9-10 ноября 2020 года, прекратить военные провокации, диверсии и теракты в Карабахском экономическом районе, вывести ВС Армении из Азербайджана и тем самым обеспечила безопасность мирного населения и восстановительных работ в регионе.