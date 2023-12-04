Ильхам Алиев: для мирного договора с Арменией нет препятствий

Препятствий для мира между Азербайджаном и Арменией нет, сепаратизм устранен, а армянские жители могут выбрать, где жить, заявил Ильхам Алиев. Мир между странами пойдет на пользу всему Южному Кавказу.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев дал интервью телеканалу "Евроньюс", в котором рассказал о перспективах мирного будущего Азербайджана и Армении и условиях для жителей Карабахского экономического района.

Азербайджанский лидер сообщил, что в Баку, из-за затягивания Ереваном процесса обсуждения мирного договора, сегодня менее оптимистично смотрят на то, что мир будет достигнут до конца 2023 года.

"Я был оптимистично настроен по поводу сроков, так как мы несколько раз обменивались с Арменией предложениями по первоначальному проекту мирного договора, который Азербайджан разработал сам. После этого шесть раз происходил обмен замечаниями между двумя странами", - напомнил он.

И по последним правкам Баку более двух месяцев ждал реакции от армянского руководства.

"Что это значит? Это значит, что они хотят искусственно затянуть процесс…. Конечно, оптимизма по поводу достижения мира и подписания мирного договора к концу года поубавилось. Но, думаю, что сроки тут не столь важны. Важна повестка дня обеих стран. Именно Азербайджан подвергся оккупации и этнической чистке. Миллион азербайджанцев был депортирован армянским правительством, а территория площадью почти 15 тыс кв км была опустошена"

– Ильхам Алиев

Несмотря на такую ситуацию, именно Азербайджан выступил с предложением мира и делимитации границ. Ликвидированный в сентябре сепаратистский режим на территориях Азербайджана уже не мешает Еревану веси переговоры о мире.

"Теперь, после закрытия "карабахского портфолио", думаю, Армения более охотно пойдет на соглашение с нами. Потому что после восстановления нашего суверенитета и ликвидации незаконного сепаратистского режима в Карабахе, думаю, главного фактора, который мешал Армении быть смелее в переговорном процессе, больше не существует"

– Ильхам Алиев

Президент Азербайджана добавил, что в настоящее время стороны поддерживают контакты на рабочем уровне между различными должностными лицами и по различным каналам.

"Я думаю, что альтернативы миру нет. Если мирное соглашение не будет подписано, это будет очень плохо для всего региона. Мы хотим, чтобы регион Южного Кавказа был защищен от любых рисков. И, конечно, мы хотим, чтобы Армения и сегодня, и в будущем никогда не ставила под сомнение нашу территориальную целостность и полностью отказалась от любых территориальных претензий к Азербайджану"

– Ильхам Алиев

В Армении не раз предлагали включить в соглашение пункт об армянских жителях Карабаха, однако, заметил азербайджанский лидер, это вопрос - внутреннее дело Азербайджана.

"Раз они хотят, чтобы был включен вопрос армянского меньшинства в Азербайджане, то давайте включим и вопрос изгнанного тридцать лет назад из Армении азербайджанского меньшинства в этой стране. А азербайджанцев в Армении было гораздо больше, чем армян в Азербайджане – почти 300 тыс. человек. То есть наша позиция заключалась в том, что это должно быть взаимно"

– Ильхам Алиев

Он подчеркнул, что неважно, что "азербайджанцы были изгнаны тридцать лет назад, а армяне решили уехать два месяца назад". "Дело в том, что все должно быть взаимно, – иначе мы не комментируем этот вопрос в нашем мирном договоре", - сказал глава государства.

На данный момент Баку не получил от Еревана какого-либо четкого объяснения по этому вопросу.

"Если Армения согласится либо на применение одной и той же формулировки для обоих национальных меньшинств, либо вообще не включать этот вопрос, то мир достижим. Потому что это было главным препятствием для Армении во время их переговоров с нами. Так что посмотрим, что будет. И, честно говоря, по логике вещей я не вижу серьезных препятствий для подписания мирного соглашения"

– Ильхам Алиев

Азербайджан хотел, чтобы карабахские армяне остались в регионе, это было показано и публичными заявлениями, и переговорами с ними, и поставками гуманитарной помощи. "Покинуть свои дома было, прежде всего, их собственным решением", - заметил президент АР.

Баку открыл электронный портал для регистрации армянского населения Карабахского экономического района, они должны стать гражданами Азербайджана.

"Все те, кто хочет вернуться, имеют на это право. Их собственность должным образом защищена. Все исторические и религиозные объекты находятся под надлежащей охраной. Для того чтобы вернуться, им необходимо соблюсти определенные правила. Я говорил об этом за много месяцев до начала антитеррористической операции. Тем, кто хочет остаться, необходимо подать заявление на получение азербайджанского гражданства. Ведь как люди могут жить в Азербайджане, будучи гражданами другой страны? Либо они должны иметь гражданство, либо разрешение на работу, либо вид на жительство"

– Ильхам Алиев

Нельзя жить в мечтах, нельзя проживать на территории Азербайджана и говорить, что живешь в несуществующей "Нагорно-Карабахской республике", подчеркнул Алиев. Он добавил, что в Азербайджане живут люди разных национальностей и все они существуют в согласии.

"Азербайджан – многонациональная, многоконфессиональная страна. В Азербайджане много этнических групп. Численность некоторых из этих этнических групп намного больше, чем армянское население Карабаха, и все они живут в мире и согласии. Они пользуются всеми правами и безопасностью. И в нашем предложении к карабахским армянам, которое, кстати, было опубликовано, мы также затронули вопрос их прав. Их право на собственный язык, образование, вероисповедание, муниципальные права. Они могут избирать своих представителей на муниципальных выборах и продолжать там жить"

– Ильхам Алиев

Армянское население предпочло уйти. По сведениям Баку, это было преднамеренное действие, инициированное бывшими главарями сепаратистов. Тем не менее, азербайджанская сторона обеспечила им максимально комфортные условия для ухода в соответствии с гуманитарными стандартами - "в отличие от азербайджанцев, которых тридцать лет назад либо убили, либо депортировали, пытали, арестовывали, а некоторым из них пришлось перебираться через высокие горы, и там они просто замерзли насмерть".

Для тем, кто остался или готов вернуться, есть такая возможность, продолжил он.

"Некоторые из них уже подали заявление на получение гражданства, и сейчас идет процесс их рассмотрения. Некоторые армяне решили остаться в Карабахе и теперь о них заботятся наши Министерство труда и социальной защиты населения и Миграционная служба"

– Ильхам Алиев