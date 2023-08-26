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Ильхам Алиев: Азербайджан показал свою силу и волю всему миру

Ильхам Алиев: Азербайджан показал свою силу и волю всему миру
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева приняли участие в праздничных мероприятиях по случаю Дня города Лачин. Президент выступил на празднике с речью.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие праздничном мероприятии "День города Лачин", состоявшемся на берегу реки Хакари в Лачине.

В своей речи он заявил, что сегодня в Лачин вернулись порядка тысячи человек и эта цифра увеличится до конца года. Ильхам Алиев добавила, что к концу 2023 года в городе будут проживать 900 семей.

"Это счастье нам подарили наши победоносные Вооруженные силы. Пользуясь случаем, с уважением чту светлую память всех наших шехидов, да упокоит Аллах их души. Ценой их крови и жизни, благодаря отваге наших героических сынов мы сегодня находимся здесь, сегодня мы проводим на наших родных землях праздничные торжества"

- Ильхам Алиев

Кроме того, Алиев напомнил, что оккупация Лачина была большой трагедией и испытанием для всего азербайджанского народа. Он подчеркнул, что в истории независимого Азербайджана май был связан с двумя трагическими событиями – оккупациями Шуши (8 мая) и Лачина (18 мая).

"Оккупация потрясла нас внутренне, эта оккупация была началом оккупации других наших земель, потому что первой была оккупирована Шуша, а после нее – Лачин"

- Ильхам Алиев

Президент отметил, что азербайджанский народ продемонстрировал свою силу и волю всему миру. Он также добавил, что установкой на границе с Арменией погранпункта "Лачин" 23 апреля Азербайджан полностью восстановил свою территориальную целостность.

Азербайджан празднует День города Лачин

Азербайджан празднует День города Лачин

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