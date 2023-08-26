Азербайджан празднует День города Лачин

Опубликовано: 13:40, 26 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Азербайджане сегодня празднуют День города Лачин. Год назад армия Азербайджана взяла под контроль город и два населенных пункта. Сегодня Ильхам и Мехрибан Алиевы находятся с визитом в Лачинском районе.

Жители Азербайджана празднуют сегодня День города Лачин. Ровно год назад азербайджанские военные взяли под контроль Лачин и два населенных пункта – Забух и Сус.

Лачин 1 декабря 2020 года был передан Азербайджану, но из-за того, что Лачинская дорога проходит через территорию Лачина, город контролировался российскими миротворцами.

После того, как альтернативная дорога была передана в эксплуатацию, 26 августа армия Азербайджана 2022 года взяла под контроль Лачин, Забух и Сус. В городе водрузили флаг страны.

сайт президента Азербайджана

Сегодня с визитом в Лачинском районе находятся президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди государства Мехрибан Алиева. Вчера они открыли малые ГЭС «Мишни» и «Алхаслы». Затем они ознакомились с ходом строительных работ в аэропорту Лачин и на участке дороги Кельбаджар-Лачин.

Кроме того, президент и первая леди приняли участие в церемонии закладки фундамента строящегося гостиничного комплекса, открытия фабрики по производству мебели и осмотрели творческую студию "Хочазфильм".

сайт президента Азербайджана

Сегодня Ильхам и Мехрибан Алиевы ознакомились с восстановительными работами в Забухе и встретились с местными жителями. Они также участвовали в мероприятиях по случаю празднования Дня Лачина, которые прошли на Живописной террасе и перед площадью Флага.

Ильхам Алиев выступил на мероприятии, после чего состоялась концертная программа.

Стоит добавить, что накануне праздника стартовал первый этап возвращения вынужденных переселенцев в Забух. 25 августа в село вернулись 20 семей.