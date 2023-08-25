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Ильхам и Мехрибан Алиевы посетили Лачинский район

Ильхам и Мехрибан Алиевы посетили Лачинский район
© Фото: сайт президента Азербайджана
Президент Азербайджана и первая леди страны совершили визит в Лачинский район. Они ознакомились с восстановительными работами и заложили фундамент гостиничного комплекса.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди страны Мехрибан Алиева нанесли визит в Лачинский район, сообщает пресс-служба главы государства.

В ходе поездки они открыли малые ГЭС «Мишни» и «Алхаслы» ОАО «Азерэнержи». Далее Ильхам и Мехрибан Алиевы ознакомились с ходом строительных работ в аэропорту Лачин, а также на участке дороге Кельбаджар-Лачин.

Кроме того, президент и первая леди участвовали в церемонии закладки фундамента строящегося гостиничного комплекса, открытия фабрики по производству мебели и осмотрели творческую студию «Хочазфильм».

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева посетили Кельбаджарский район

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева посетили Кельбаджарский район

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