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Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева посетили Кельбаджарский район

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева посетили Кельбаджарский район
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В Кельбаджарский районе высокие гости приняли участие в ряде торжественных церемоний. В частности, побывали на открытии малой ГЭС «Союгбулаг» и стали участниками закладки фундамента села Зар.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первый вице-президент  Мехрибан Алиева посетили  Кельбаджарский район, где приняли участие в открытии малой ГЭС «Союгбулаг». Также высокие гости ознакомились со строительством завода по розливу минеральной воды «Истису».

Затем азербайджанский лидер принял участие в открытии малых ГЭС «Чираг-1» и «Чираг-2» ОАО «АзерЭнержи».

Кроме того, Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева стали участниками торжественной церемонии закладки фундамента села Зар.

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