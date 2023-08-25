Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева посетили Кельбаджарский район

В Кельбаджарский районе высокие гости приняли участие в ряде торжественных церемоний. В частности, побывали на открытии малой ГЭС «Союгбулаг» и стали участниками закладки фундамента села Зар.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первый вице-президент Мехрибан Алиева посетили Кельбаджарский район, где приняли участие в открытии малой ГЭС «Союгбулаг». Также высокие гости ознакомились со строительством завода по розливу минеральной воды «Истису».
Затем азербайджанский лидер принял участие в открытии малых ГЭС «Чираг-1» и «Чираг-2» ОАО «АзерЭнержи».
Кроме того, Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева стали участниками торжественной церемонии закладки фундамента села Зар.