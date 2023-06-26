Мехрибан Алиева поздравила военных и ветеранов Азербайджана с Днем вооруженных сил

Опубликовано: 8:52, 26 июн 2023 (UTC+3 MSK)

26 июня в Азербайджане отмечается праздник – День вооруженных сил. По этому случаю первый вице-президент республики поздравила всех военнослужащих и ветеранов Азербайджана.

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поделилась публикацией по случаю 26 Июня - Дня вооруженных сил страны.

"Поздравляю всех военнослужащих и ветеранов нашей страны! Желаю всем крепкого здоровья, нашей Родине - мира и спокойствия!"

– Мехрибан Алиева

26 июня в Азербайджане отмечается как праздник – День вооруженных сил.

B этот день 105 лет назад решением Совета министров Азербайджанской народной республики было создано первое регулярное военное соединение – Особый корпус.

После восстановления независимости республики в 1991 году, праздник отмечался 9 октября. В этот день был создан первый батальон будущей национальной армии.

В 1998 году президент страны Гейдар Алиев подписал указ об объявлении 26 июня Днем вооруженных сил.