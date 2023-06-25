Опубликовано: 14:26, 25 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Оперативные мероприятия под названием "Граница-щит" завершились на территории Азербайджана. Операция проводилась на границе с Россией.

МВД Азербайджана объявило о завершении операции "Граница-щит", которая проводилась на азербайджано-российской границе.

"Щит-граница" – оперативно-разыскные мероприятия, проводившиеся в соответствии с соглашением министерств иностранных дел России и Азербайджана.

Такие мероприятия Азербайджан проводит регулярно, соблюдая при этом права и свободы гражданина и человека. Кроме того, под охраной находятся национальные интересы и законы республики.

Операция проводилась в северной части Азербайджана и длилась неделю. Целями стали ликвидация незаконных формирований, пресечение нелегальных каналов сбыта оружия, наркотиков и денег.