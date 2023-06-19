Комплексные мероприятия, направленные на выявление криминальных группировок и бандитского подполья, стартовали на территориях азербайджанских районов, граничащих с Россией.
Данная операция, получившая название "Граница-щит", проводится в соответствии с соглашением глав МВД России и Азербайджана.
В ходе проведения операции будут ликвидированы все преступные группировки и члены террористических организаций. Также объявлено о нейтрализации каналов поступления денег, предназначавшихся на покупку оружия и боеприпасов.
Мероприятия коснутся Губинского, Гусарского, Хачмазского, Балакенского, Закатальского, Гахского, Шекинского, Огузского и Габалинского районов. Там уже установлены полицейские посты.
Операция "Граница-щит" продлится неделю и завершится 25 июня.