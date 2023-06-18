Глава Татарстана совершает визит в Азербайджан

Глава Татарстана Рустам Минниханов прибыл накануне в Азербайджан. Об этом сообщили в пресс-службе республики.
Цель визита
В рамках рабочего визита руководитель региона ознакомится с деятельностью ряда экономических районов Азербайджана. Также у него запланирован ряд официальных встреч.
Поездка в Зангилан
Накануне глава Татарстана ознакомился с проводимыми в Зангилане работами. В частности, он посетил строительство Зангиланской мечети.
Кроме того, Рустам Минниханов провел встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Вместе с азербайджанским лидером он принял участие в открытии сервисного центра Auto Leasing Azerbaijan, который был создан при участии ПАО "КАМАЗ" и Гянджинского автомобильного завода.
Воскресная программа
В воскресенье, 18 июня, глава Татарстана посетил Аллею почетного захоронения, где почтил память общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева и возложил венок к памятнику. Он также возложил цветы на могилу спутницы жизни великого лидера, ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой и на могилы выдающегося государственного деятеля Азиза Алиева и известного врача и ученого Тамерлана Алиева.
Помимо этого, Рустам Минниханов посетил Аллею шехидов и почтил память тех, кто отдал свои жизни во имя независимости и территориальной целостности Азербайджана. Он возложил венок к монументу "Вечный огонь".