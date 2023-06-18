Глава Татарстана совершает визит в Азербайджан

Опубликовано: 12:49, 18 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: официальный сайт главы Татарстана

Глава Татарстана продолжает свой визит в Азербайджан. В воскресенье Рустам Минниханов посетил Аллею почетного захоронения и побывал на Аллее шехидов.

Глава Татарстана Рустам Минниханов прибыл накануне в Азербайджан. Об этом сообщили в пресс-службе республики.

Цель визита

В рамках рабочего визита руководитель региона ознакомится с деятельностью ряда экономических районов Азербайджана. Также у него запланирован ряд официальных встреч.

Поездка в Зангилан

Накануне глава Татарстана ознакомился с проводимыми в Зангилане работами. В частности, он посетил строительство Зангиланской мечети.

Кроме того, Рустам Минниханов провел встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Вместе с азербайджанским лидером он принял участие в открытии сервисного центра Auto Leasing Azerbaijan, который был создан при участии ПАО "КАМАЗ" и Гянджинского автомобильного завода.

Воскресная программа

В воскресенье, 18 июня, глава Татарстана посетил Аллею почетного захоронения, где почтил память общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева и возложил венок к памятнику. Он также возложил цветы на могилу спутницы жизни великого лидера, ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой и на могилы выдающегося государственного деятеля Азиза Алиева и известного врача и ученого Тамерлана Алиева.

Помимо этого, Рустам Минниханов посетил Аллею шехидов и почтил память тех, кто отдал свои жизни во имя независимости и территориальной целостности Азербайджана. Он возложил венок к монументу "Вечный огонь".