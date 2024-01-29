Ильяс Умаханов: выборы в Азербайджане организованы выше "европейских стандартов" 

Сегодня в Азербайджане проходят внеочередные президентские выборы. "Вестник Кавказа" поговорил с наблюдающим за голосованием членом Совета Федерации РФ Ильясом Умахановым о качестве организации избирательного процесса.

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Организация внеочередных президентских выборов в Азербайджане превышает "европейские стандарты", заявил в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Ильяс Умаханов, наблюдающий за ходом голосования в составе делегации СФ.

"Я принимал участие во всех выборных кампаниях в Азербайджане в этом веке, и могу ответственно заявить, что с каждой избирательной кампанией как действующее избирательное законодательство, так и существующая практика организации выборов становится все лучше и лучше", - прежде всего сказал он.

"Наверное, в прошлом осталась такая формулировка, как "соответствует европейским стандартам" – можно со всем основанием сказать, что это европейские стандарты сейчас должны догонять те лучшие практики, которые утверждены, развиваются и совершенствуются в странах СНГ, в том числе на выборах президента Азербайджанской Республики", - подчеркнул Ильяс Умаханов.

"Это касается как техники избирательного процесса, так и того воодушевления, с которым избиратели, граждане Азербайджанской Республики приходят на избирательные участки. Мы с вами свидетели, что перед открытием участков на улице собралась огромная очередь желающих отдать свои голоса", - обратил внимание сенатор от Дагестана.

"Я уверен, что, голосуя сегодня на выборах, граждане Азербайджана будут голосовать за укрепление суверенитета и независимости Азербайджанской Республики, за процветание этого государства. Ну и мы рассчитываем, что будут голосовать за развитие российско-азербайджанских отношений и за особый доверительный характер отношений между лидерами двух государств", - отметил Ильяс Умаханов.

Сенатор приветствовал восстановление конституционного строя Азербайджана на всей территории Карабахского экономического района и его влияние на ситуацию в регионе. "Возвращение Карабаха прежде всего изменило морально-политический настрой населения республики. За многие десятилетия сегодняшние выборы – это первые выборы, когда на всей без исключения территории Азербайджана в условиях полного объединения страны гражданам предоставлена возможность свободного, открытого волеизъявления", - сообщил он.

"Конечно, этот фактор имеет очень большое влияние на ситуацию во всем кавказском регионе, а можно говорить даже шире, о Большом Кавказе, Ближнем Востоке и Средней Азии. Страны СНГ как никто заинтересованы в спокойствии и стабильности по всему периметру своих границ. Россия прежде всего в этом заинтересована, потому что мы сторонники сильного, независимого, свободного Азербайджана – Азербайджана, который на протяжении веков был нашим близким соседом, которого исторически связывают с Российской Федерацией братские, дружеские отношения", - заключил Ильяс Умаханов.