Игорь Коротченко: Гейдар Алиев – политик мирового масштаба 

Опубликовано: 11:00, 10 мая 2023 (UTC+3 MSK)

Один из ведущих экспертов по Южному Кавказу, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко в день столетнего юбилея общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева рассказал "Вестнику Кавказа" о значении этого великого государственного деятеля для истории СССР, независимого Азербайджана и российско-азербайджанских отношений.

Сегодня исполнилось 100 лет со дня рождения общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиевича Алиева. Ведущие эксперты по Южному Кавказу рассказали "Вестнику Кавказа" о том, какой вклад в советскую, азербайджанскую и мировую историю внес Гейдар Алиев. В этом материале – мнение генерального директора Каспийского института стратегический исследований (Россия), главного редактора журнала "Национальная оборона", политического аналитика Игоря Коротченко.

Гейдар Алиев – выдающийся государственный руководитель

Игорь Коротченко сразу же подчеркнул, что как государственный руководитель Гейдар Алиев внес огромный вклад в становление как Азербайджанской ССР, так и в целом Советского Союза.

"Гейдар Алиевич начинал карьеру в органах государственной безопасности. Благодаря высоким организационным, деловым качествам он смог пройти путь от младшего оперуполномоченного до председателя комитета государственной безопасности Азербайджанской ССР. В этом качестве Гейдар Алиев руководил целым рядом выдающихся разведывательных и контрразведывательных операций, которые до сих пор носят гриф "Секретно". По отзывам как тех, кто работал с ним непосредственно в КГБ Азербайджана, так и чекистов в центральном аппарате Лубянки можно судить о том, что именно благодаря результативности стала возможна быстрая и успешная карьера Гейдара Алиева в системе органов госбезопасности", - прежде всего сказал он.

"Благодаря этим результатам Гейдар Алиев был замечен в Кремле и выдвинут на пост уже руководителя Азербайджана. Он сделал очень многое для развития республики, где существенным образом были повышены показатели в областях промышленного производства, разработки новых технологий нефтедобычи, целого ряда направлений сельского хозяйства. Улучшилась жизни граждан. В совокупности его достижения способствовали тому, что Гейдар Алиев был назначен первым заместителем председателя Совета министров СССР. На этой должности он курировал значительное количество министерств и ведомств и сумел достичь, опять же, очень важных результатов", - напомнил Игорь Коротченко.

"Фактически, Юрием Андроповым Гейдар Алиев рассматривался как один из возможных преемников. К сожалению, после прихода к власти Михаила Горбачева и из-за интриг его армянского окружения Гейдар Алиев абсолютно несправедливо попал в опалу. Во многом его отстранение с политического Олимпа в Кремле запустило деструктивные процессы в СССР, которые в конечном итоге привели к распаду государства. В первую очередь речь идет о всплеске национализма, основным источником послужили армянские притязания на азербайджанский Карабах. Если в целом охарактеризовать роль и место Гейдара Алиева в истории СССР, то он мог бы стать советским Дэн Сяопином, но с огромным сожалением приходится говорить о том, что этому сценарию сбыться было не суждено из-за влияния на Горбачева армянского окружения", - сообщил главный редактор "Национальной обороны".

После распада СССР Гейдар Алиев стал спасителем азербайджанского народа.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

"После отставки Гейдар Алиев вел активную общественную и политическую деятельность, и уже независимой Азербайджанской Республикой был востребован в самый критический момент ее национальной истории, когда речь шла о том, останется ли республика суверенным государством или нет. Благодаря решению азербайджанского народа, потребовавшего возвращения Гейдара Алиева к власти, он переехал из Нахчывана в Баку, и под его руководством Азербайджан сделал выдающиеся шаги, которые сегодня продолжает его сын Ильхам Алиев. Ильхам Алиев, развивая политику Гейдара Алиева, превратил Азербайджан в одно из передовых, процветающих, уверенных в себе государств, лидера Движения неприсоединения. Баку во многом определяет сегодня ход важнейших мировых процессов, особенно после блестящей победы в Карабахской войне", - обратил внимание эксперт.

Гейдар Алиев – политик мирового масштаба

Игорь Коротченко рассказал о качествах, сделавших Гейдара Алиева политиком мирового масштаба. "То, что и Андропов, и КГБ, и влиятельные силовики Советского Союза рассматривали Гейдара Алиева как одного из возможных преемников генерального секретаря ЦК КПСС, следовало из наличия у него всего необходимого набора качеств для работы на посту руководителя государства. Ключевое отличие Гейдара Алиева – это стратегическое целеполагание. Именно благодаря этому качеству, возглавив Азербайджан, он смог в катастрофических условиях начала 90-х стабилизировать ситуацию, накопить ресурсы и сделать республику сильным с экономической точки зрения государством. Благодаря его работе был подписан ряд выдающихся контрактов века в области нефтегазовой добычи, в казну Азербайджана поступил значительный объем валютных средств. Вместе с эффективно работающей экономикой Гейдар Алиев обеспечил стране и устойчивость политической системы", - отметил он.

"На базе этого фундамента, что крайне важно, произошел успешный трансфер власти. Гейдар Алиев, уходя из жизни в результате тяжелой болезни, подготовил своего преемника, сына Ильхама Алиева, который в полной мере перенял все выдающиеся качества великого отца, и прежде всего то самое стратегическое целеполагание. Выиграв Карабахскую войну на земле и защитив ее результаты политическими и дипломатическими способами, Ильхам Алиев показал себя выдающимся продолжателем дела своего отца. Эти два великих президента современности – пример того, как делается мировая политика, когда из страны, стоявшей на грани исчезновения, был выстроен мощный, уверенный в себе, сильный Азербайджан. С позиции прошедшего времени мы еще раз говорим, что Гейдар Алиев оставил след в мировой истории как политик международного масштаба", - подчеркнул главный редактор "Национальной обороны".

Роль Гейдара Алиева в отношениях Азербайджана с Россией

Современные российско-азербайджанские отношения, новейшей вершиной которых стало заключение Декларации о союзническом взаимодействии 22 февраля 2022 года, также были сформированы Гейдаром Алиевым. "Об этом лучше всего сказал президент России Владимир Путин, когда отметил, что именно благодаря мудрости и прозорливости Гейдара Алиева были заложены основы дружбы и взаимовыгодного сотрудничества между Российской Федерацией и Азербайджанской Республикой. Мы видим, как бережно относятся в Азербайджане к русскому языку и русским школам. Российская община чувствует себя абсолютно уверенно. Русская православная церковь в Азербайджане пользуется всемерной поддержкой государства. Все это заложил Гейдар Алиев и завещал продолжение курса дружбы и сотрудничества с Россией своему сыну", - сказал Игорь Коротченко.

"Азербайджан – одна из немногих стран, у которых абсолютно беспроблемные отношения с Россией. Таких примеров очень мало. При этом мы понимаем, сколько желающих вбить клин в российско-азербайджанские отношения, исходя из корыстных интересов. Декларация о союзническом взаимодействии между Россией и Азербайджаном – это продолжение практического курса, фундамент которого заложил Гейдар Алиев. Те характеристики, которые в публичных выступлениях давал ему неоднократно Владимир Путин, еще раз подчеркивают значимость этого выдающегося политика современности", - добавил эксперт.

"В России помнят, уважают Гейдара Алиева. Поэтому 100-летний юбилей отмечается у нас в России как важная дата и дань памяти этому выдающемуся во всех отношениях человеку, оставившему свой след не только в истории Советского Союза и истории Азербайджана, но и в целом в мировой истории. Безусловно, столетие Гейдара Алиевича Алиева отмечается и в десятках других стран мира как очень важное историческое событие", - заключил Игорь Коротченко.