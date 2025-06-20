Хуситы начнут атаки на американцев в Красном море

В ночь с 21 на 22 июня США нанесли удар по ядерным объектам Ирана. В ответ на это йеменские хуситы планируют атаковать американские силы в Красном море.

Йеменские хуситы из мятежного движения "Ансар Аллах" начнут атаки на силы американцев в Красном море. Это станет ответом на удары США по ядерным объектам Ирана, заявил член политбюро йеменского движения Мухаммед аль-Бухейти.

"Наш военный ответ приближается - на первом этапе будут атакованы американские силы в Красном море. <...> Мы будем обострять и расширять масштабы конфликта, пока эта агрессия не прекратится"

- Мухаммед аль-Бухейти

Он также подчеркнул, что договор о перемирии между хуситами и США утратило силу. В нем фиксировалось прекращение огня при посредничестве Омана и обязательства Йемена не атаковать военный флот США после того, как Вашингтон прекратил наносить удары по территории страны.

Напомним, что в ночь с 21 на 22 июня США атаковали ядерные объекты Ирана. Американский президент Дональда Трампа передал, в результате были уничтожены все иранские объекты по обогащению урана.