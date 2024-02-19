Вестник Кавказа

Хуситы атаковали британское судно в Красном море

Хуситы атаковали британское судно в Красном море
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Британия проинформировала о попытке атаки йеменскими хуситами судна в Красном море. Атака была отбита. Сообщается, что жертв нет.

Йеменские повстанцы попытались атаковать британское судно в Красном море. В ответ на их действия была совершена ракетная атака.

«Было получено сообщение о том, что к торговому судну, шедшему под британским флагом приблизилось подозрительное судно. В ответ оно было атаковано ракетами. Охранная фирма сообщила, что жертв нет»

– Британская компания по обеспечению безопасности на море Embraer

Ранее сообщалось, что инцидент произошел в 98 морских милях к югу от портового города Аль-Ходейда.

Напомним, что йеменские хуситы атакуют в Красном море суда стран, которые поддерживают Израиль в ходе очередного витка палестино-израильской эскалации.

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