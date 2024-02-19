Хуситы атаковали британское судно в Красном море

Британия проинформировала о попытке атаки йеменскими хуситами судна в Красном море. Атака была отбита. Сообщается, что жертв нет.
Йеменские повстанцы попытались атаковать британское судно в Красном море. В ответ на их действия была совершена ракетная атака.
«Было получено сообщение о том, что к торговому судну, шедшему под британским флагом приблизилось подозрительное судно. В ответ оно было атаковано ракетами. Охранная фирма сообщила, что жертв нет»
– Британская компания по обеспечению безопасности на море Embraer
Ранее сообщалось, что инцидент произошел в 98 морских милях к югу от портового города Аль-Ходейда.
Напомним, что йеменские хуситы атакуют в Красном море суда стран, которые поддерживают Израиль в ходе очередного витка палестино-израильской эскалации.