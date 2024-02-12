Вестник Кавказа

Британское судно тонет после атаки хуситов в Красном море

Британское судно тонет после атаки хуситов в Красном море
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Судно, шедшее под флагом Британии, терпит бедствие в Красном море после атаки хуситов. Экипаж судна эвакуирован.

Британское судно терпит бедствие в Красном море после атаки йеменских хуситов. По данным самих хуситов, ими была совершена массированная ракетная атака, после чего экипаж судна запросил о помощи.

Представитель ополчения хуситов сообщил о том, что экипаж судна был спасен. Жертв и пострадавших нет.

Кроме того, по его словам, повстанцам удалось сбить американский дрон, который «выполнял враждебную Йемену миссию».

Отметим, что это пока первый случай, когда экипаж покинул судно после нападения хуситов.

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