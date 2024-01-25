Хуситы снова атаковали судно США в Красном море

Коммерческое судно, шедшее под американским флагом, подверглось атаке со стороны Йеменских хуситов. По словам военного представителя хуситов "попадание было прямым и точным".

Очередное коммерческое судно было атаковано йеменским повстанцами в Красном море. По данным самих повстанцев, судно следовало под американским флагом. Напомним, что хуситы систематически атакуют суда стран, которые поддерживают сторону Израиля в конфликте в Газе.

«Военно-морские силы Йемена с помощью противокорабельных ракет нанесли удар по американскому судну Star Iris в Красном море. Попадание было прямым и точным»

– военный представитель движения Яхья Сариа.

В минувшую субботу американские ВС нанесли несколько ударов по объектам инфраструктуры хуситов. В результате были уничтожены два надводных дрона и три крылатые ракеты. Отметим также, что американцы с 12 января систематически атакую военные объекты повстанцев.

Ранее сообщалось о том, что хуситы не намерены останавливаться на захвате Баб-эль-Мандебским проливом и также установить контроль над Суэцким каналом и Ормузским проливом.