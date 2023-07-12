Холодный день пообещали москвичам

Опубликовано: 6:29, 12 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Москве в среду около 16 градусов тепла, пасмурно, дождливо. Наладиться погода должна к выходным.

Похолодание в Москве продолжается, сегодня воздух максимально прогреется лишь до 18 градусов.

"Облачно. Небольшой дождь, местами умеренный. Температура воздуха в Москве составит от 16 до 18 градусов тепла, по области от плюс 15 до плюс 20 градусов. Ветер северо-западный, западный, 7-12 м/c"

– Гидрометцентр России

Ночные температуры низкие, около плюс 11, атмосферное давление пониженное - 741 мм ртутного столба.

Текущий холодный период сменится потеплением в Москве к выходным. Ранее сообщалось, что июль в этом году не будет ровным по погоде, он характеризуется "возрастающей изменчивостью".