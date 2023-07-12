Холодный день пообещали москвичам

В Москве в среду около 16 градусов тепла, пасмурно, дождливо. Наладиться погода должна к выходным.
Похолодание в Москве продолжается, сегодня воздух максимально прогреется лишь до 18 градусов.
"Облачно. Небольшой дождь, местами умеренный. Температура воздуха в Москве составит от 16 до 18 градусов тепла, по области от плюс 15 до плюс 20 градусов. Ветер северо-западный, западный, 7-12 м/c"
– Гидрометцентр России
Ночные температуры низкие, около плюс 11, атмосферное давление пониженное - 741 мм ртутного столба.
Текущий холодный период сменится потеплением в Москве к выходным. Ранее сообщалось, что июль в этом году не будет ровным по погоде, он характеризуется "возрастающей изменчивостью".