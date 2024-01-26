Хаменеи отказался воевать с США

Готовиться к войне с американцами надо, но развязывать первыми военные действия с ними нельзя. Об этом после инцидента с гибелью военнослужащих США заявил духовный лидер Ирана.

Иран не должен воевать с Соединенными Штатами, однако в случае нападения США нужно быть готовым для отпора. Об этом заявил духовный лидер ИРИ. Так, он проинформировал инцидент, в результате которого после атаки дронов на границе Иордании и Сирии погибли трое военных из США.

«Когда Али Хаменеи сообщили об итогах встречи, он отдал четкие приказы: избегать прямой войны с Соединенными Штатами и дистанцировать Иран от действий группировок, которые причастны к гибели американцев»

– газета The New York Times

Также издание отмечает, что иранские ВС приводились в состояние повышенной готовности, в частности, в активную фазу переводились системы ПВО.